Pakistan'da güvenlik güçlerine saldırı: 3 ölü
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde militanların açtığı ateşte en az üç asker yaşamını yitirdi, yedisi yaralandı.
- AA
Yerel polis yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Dosli bölgesinde hareket halindeki askeri konvoya militanlarca ateş açıldığını belirterek saldırıda üç güvenlik görevlisinin öldüğünü, yedisinin yaralandığını kaydetti.
Yetkili, yaralıların Bannu ve Peşaver'deki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.
Saldırıyı Pakistan Talibanı (TTP) üstlendi.
Pakistan'daki yedi yarı özerk bölgeden biri olan Kuzey Veziristan, yakın geçmişe kadar Pakistan Talibanı'nın en etkili olduğu bölgelerden biri olarak gösteriliyordu.
Kuzey Veziristan'da 2014'te Pakistan ordusunca başlatılan "Zarb-ı Azb" operasyonu ile bölgenin büyük ölçüde teröristlerden arındırıldığı belirtiliyor.
Ordu verilerine göre, Kuzey Veziristan'da 2014'ten bu yana sürdürülen operasyonlarda, 2 bin 872 militan öldürüldü, 200 asker yaşamını yitirdi.
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