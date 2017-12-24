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Pakistan'da iki otobüs bir kamyonetle çarpıştı

Pakistan'da karşı yönlerden gelen iki otobüsün bir kamyonetle çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

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Yerel medyadaki haberlere göre polis yetkilisi Arfan Buhadar, Jam Shoro kasabası yakınında meydana gelen kazaya karşı yönden gelen iki otobüs ile bir kamyonetin karıştığını söyledi.
 
Kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Buhadar, 17 kişinin de yaralandığını bildirdi.
 
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Buhadar, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.
 
Kazanın ardından otobüs sürücülerinin olay yerinden kaçtığı ifade edildi.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
Pakistan İstatistik Kurumu (PBS) verilerine göre, ülkede 2011'den bu yana yaşanan trafik kazalarında yılda ortalama 4 bin 500 kişi yaşamını yitirdi.
 

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