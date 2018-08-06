Pakistan'da İmran Han'ın başbakanlık adaylığı resmen açıklandı

Pakistan'da 25 Temmuz seçimlerinin kazananı Pakistan Adalet Hareketi (PTI), Genel Başkan İmran Han'ı resmen başbakan adayı olarak açıkladı.

PTI Genel Başkan Yardımcısı Şah Mahmut Kureşi, yaptığı basın toplantısında, partinin oy birliğiyle Han'ı başbakan adayı olarak meclise sunacaklarını söyledi.

Gerekli salt çoğunluğa sahip olmayan PTI'nın, koalisyon ve destek görüşmeleri sonucunda yeterli sayıya ulaştığını söyleyen Kureşi, Han'ın mecliste başbakan seçileceğini ifade etti.

Kureşi, 116 sandalye kazanan partisinin, meclise giren bazı partiler ve bağımsızların desteğini aldığını belirterek, "Son olarak 9 bağımsız adayın da desteğiyle 125 oy sayısına ulaştık. Muhalefette yer alan partiler ile dini azınlıklar ve kadınlara ayrılan sandalyelerin de eklenmesiyle 174 sayısına ulaşmayı bekliyoruz." dedi.

Meclis başkanı ve yardımcısı için ise henüz bir isim belirlenmediğini kaydeden Kureşi, bu isimlerin Han tarafından belirleneceğini de sözlerine ekledi.

Pakistan'da meclise giren diğer partiler ise "Büyük Muhalefet İttifakı" adıyla bir araya gelerek başbakanlık, meclis başkanlığı ve yardımcılığı için ortak aday belirleyeceklerini açıkladı.

Muhalefet ittifakında ülkeyi son 40 yıldır yönetmiş iki parti olan Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) ve Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) yanı sıra 5 partinin ittifakı olan Birleşik Eylem Hareketi (MMA) ve Belucistan Ulusal Partisi de bulunuyor. İktidar ve muhalefet bloğuna meclis dışında kalan partiler de destek veriyor.

Başbakanı meclis seçiyor

Pakistan'da başbakan, seçim sonucunda meclise giren 342 üyeden Müslüman olanlar arasından seçiliyor. Partiler, başbakanlık için adaylar belirliyor ve mecliste yapılan seçimde kazanan kişi Cumhurbaşkanından hükümeti kurma yetkisini alıyor.

Meclis üyelerinin 272'si halk tarafından belirlenirken, 70'i ise Pakistan Seçim Konseyi tarafından yüzde 5'i geçen partilerin kadın ve dini azınlıklara ayrılmış kontenjanları arasından seçiliyor.

Mecliste başbakan seçebilmek için salt çoğunluk olan 172 üyenin oyunu almak gerekiyor.