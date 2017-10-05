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Pakistan'da intihar saldırısı: 14 ölü

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir türbede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü.

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Yerel emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, Cal Magsi bölgesindeki Fatihpur Türbesi'nde çok sayıda kişinin bulunduğu sırada düzenlenen intihar saldırısında biri polis 14 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
 
Yetkililer, saldırganın türbeye girmeye çalıştığını ancak güvenlik güçlerince kapıda durdurulduğunu ve patlamının bu sırada meydana geldiğini bildirdi.
 
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
 

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