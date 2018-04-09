Pakistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

Pakistan-Afganistan sınırında yer alan Ketta şehrinde sınır muhafızlarını hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 5 muhafızın öldüğü açıklandı.

Ulusal medyada yer alan bilgilere göre Pakistanlı yetkililer, ülkenin Belucistan eyaletinin başkenti Ketta şehrinde devriye görevini yürüten sınır muhafızlarının aracının yanında bir teröristin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiklerini bildirdi.

Sivil Savunma Direktörü Aslam Tareen de 20-22 yaşlarında olan saldırganın 8 ya da 10 kilogramlık patlayıcı kullandığını kaydetti.

Tareen, yerel saatle 21.00 sularında gerçekleşen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 5 sınır muhafızının öldüğünü, yaralananların da bölgedeki hastanelere götürüldüğünü ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, bu saldırı bölgede son bir haftada düzenlenen üçüncü saldırı oldu. Son olarak 2 Nisan'da düzenlenen iki saldırıda, aralarında Paskalya kutlamasına giden 4 Hristiyan'ın da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıları ise terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.