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Pakistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

Pakistan-Afganistan sınırında yer alan Kuetta şehrinde polis minibüsüne düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 polis öldü, 7 polis yaralandı.

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Pakistan-Afganistan sınırında yer alan Kuetta şehrinde polis minibüsüne intihar saldırısı düzenlendi.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki havalimanı yolu üzerinde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 5 polisin öldüğü, 7 polisin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Kuetta'nın Mian Ghundi bölgesindeki sınır muhafızlarına intihar saldırısı yapmak üzere olan iki kişinin de aynı saatlerde güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Polisin bölgeyi güvenlik çemberine aldığı bildirildi.

Kuetta kentinde son bir ayda Hristiyanlara ve sınır muhafızlarına yönelik benzer saldırılar olmuştu.

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