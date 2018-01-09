Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistan'da intihar saldırısı: 6 ölü, 17 yaralı

Pakistan'da gerçekleşen intihar saldırısında altı kişi hayatını kaybetti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pakistan'ın en büyük eyaleti olan Belucistan'da bir saldırı gerçekleşti. Görgü tanıkları patlamanın Belucistan Meclis Binası'nın 300 metre ilerisinde yapıldığını söylerken, bir polis yetkilisi patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu açıkladı.
 
 
Polis görevlileri, gerçekleşen saldırıda dördü polis olmak üzere altı kişinin yaşamını yitirdiğini ve 17 kişinin yaralandığını söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 tavsiyesi

Evin çatısından çıkan şey hayretler içinde bıraktı!

Evin çatısından çıkan şey hayretler içinde bıraktı!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün transfer haberleri (9 Ocak 2018)

Günün transfer haberleri (9 Ocak 2018)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA