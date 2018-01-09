Pakistan'da intihar saldırısı: 6 ölü, 17 yaralı
Pakistan'da gerçekleşen intihar saldırısında altı kişi hayatını kaybetti.
- DHA
Pakistan'ın en büyük eyaleti olan Belucistan'da bir saldırı gerçekleşti. Görgü tanıkları patlamanın Belucistan Meclis Binası'nın 300 metre ilerisinde yapıldığını söylerken, bir polis yetkilisi patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu açıkladı.
Polis görevlileri, gerçekleşen saldırıda dördü polis olmak üzere altı kişinin yaşamını yitirdiğini ve 17 kişinin yaralandığını söyledi.
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