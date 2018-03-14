Pakistan’da intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
Pakistan’da polis kontrol noktasında düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı.
- İHA
Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Lahor kentinde bir polis kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, motosikletli saldırganın polisleri hedef aldığı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırıyı, Taliban üstlendi.
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