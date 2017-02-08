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Pakistan'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Pakistan'ın güneyinde merkez üssü Turbat köyü olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Pakistan'ın güneyinde merkez üssü Turbat köyü olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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