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Pakistan'da motosiklet kullanan iki kişinin bombalı saldırı düzenlemesi sonucu 14 kişi yaralandı

Pakistan'da motosiklet kullanan iki kişinin bir dükkana attığı el bombasının patlaması sonucunda 14 kişi yaralandı.

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Saldırı, ülkenin doğusundaki Belucistan eyaletinin Noşki bölgesinde meydana geldi. Polis kaynaklarından paylaşılan bilgiye göre, motosikletli iki kişi ellerindeki el bombasını bir dükkana attı. Patlamada 14 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 
 
Bölgeyi kordon altına alan polis, saldırganların yakalanması için operasyon başlattı. Noşki bölgesine giriş ve çıkışlarda da güvenlik düzeyi artırıldı. 

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