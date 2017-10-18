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Pakistan'da muhalif lider tutuklanma kararına itiraz etti

Pakistan'da muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han, hakkındaki tutuklama kararına itiraz etti.

  • AA
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Han, İslamabad Yüksek Mahkemesine yaptığı itiraz başvurusunda, Pakistan Seçim Komisyonunun (ECP) kendisi hakkında tutuklama kararı çıkartarak "temel hakları ihlal ettiğini" savundu.
 
Komisyonun kararının siyasi olduğunu öne süren Han, kararın yetki aşımı anlamına geldiğini iddia etti.
 
ECP'de, "Han'ın partisine kaynağı açıklanamayan dış yardım aktardığı" iddiasıyla açılan dava devam ediyor.
 
Komisyon, Han hakkında, "duruşmaya sürekli olarak katılmama ve yazılı özür beyan etmemekten" dolayı tutuklama kararı çıkartmıştı.
 

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