Pakistan'da yaşanan kazada ölü sayısı 157'ye yükseldi
Pakistan'da petrol taşıyan bir tankerin devrildikten sonra alev alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.
- AA
Yerel hükümet yetkilisi Sakıp Zafar, yaptığı açıklamada, Bahavalpur kenti yakınlarındaki kazada ağır yaralanan 17 kişinin daha kurtarılamadığını, ölü sayısının 157'ye çıktığını, yaralı sayısının ise yaklaşık 100 olduğunu bildirdi.
Doktorlar ise ölü sayısının artabileceğini, yaklaşık 70 yaralının durumunun kritik olduğunu belirtti.
Kazanın sürücünün lastiği patlayan aracın kontrolünü yitirmesi üzerine meydana geldiği açıklanmıştı. Çevre köylerden çok sayıda kişi devrilen tankerden sızan petrolden alabilmek için kaza mahalline akın etmiş, tankerin yanmaya başlaması sonucu alevler içinde kalmıştı.
Görgü tanıkları, yangının petrol almaya gelen köylülerden birinin sigarasını yakmasıyla başladığını ileri sürmüştü.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında 6 otomobil ve 12 motosiklet de kullanılamaz hale gelmişti.
Yaklaşık 25 bin litre petrol taşıyan tanker, Karaçi'den Lahor kentine gidiyordu.
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