Pakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

Yerel saatle 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 16.00'da sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için iktidar partisinden ve muhalefetten üç aday yarışıyor.

İktidardaki Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) adayı, parti kurucularından ve parlamentonun alt kanat üyesi Arif Alvi oldu.

Daha önce meclis başkanlığı ve başbakanlık seçimleri için diğer muhalefet partileriyle uzlaşan Pakistan Halk Partisi (PPP), Aitizaz Ahsan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak duyurdu.

Muhalefette yer alan diğer partiler ise 5 partinin seçim ittifakı olan Birleşik Eylem Hareketinin (MMA) lideri Mevlana Fazlurrahman'ı aday gösterme konusunda uzlaştı.

Fazlurrahman, parlamentonun alt kanadındaki MMA, Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) ve Avami Ulusal Partisi (ANP), üst kanat ile eyalet meclislerinde yer alan Pahtunhva Milli Avami Parti (PKMAP) ve Ulusal Partinin ortak adayı olarak seçime katılacak.

Pakistan'da cumhurbaşkanı adaylarında 45 yaşını bitirme ve Müslüman olma şartı aranıyor.

Yürütme görevine sahip olan cumhurbaşkanı 5 yıl süreyle seçiliyor.

Cumhurbaşkanı Hüseyin'in görev süresi 9 Eylül'de dolacak. Yeni cumhurbaşkanı, 10 Eylül'de yemin ederek görevine başlayacak.

- 6 mecliste 706 oy kullanılacak

Cumhurbaşkanı, 6 meclisin oylarıyla belirleniyor. Toplamda bin 174 sandalyenin bulunduğu 6 meclisten eyaletlerde bulunan 4'ünde, birkaç üyenin oyu 1 oya tekabül ettiği için toplam kullanılan oy sayısı 706'ya denk geliyor. Böylece eyaletlerin her birinde 65 oy kullanılmış oluyor.

Seçimde ulusal parlamentonun alt kanadından 342, üst kanadı olan Senato'dan 104, eyaletlerden de 260 oy geliyor.

Seçimde en az 236 oy alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

Anketlere göre, PTI'nın adayı Alvi'nin yaklaşık 330 oy alarak 13. cumhurbaşkanı seçilmesi bekleniyor.

Pakistan'da kullanılan oyların en büyük bölümünü alan kişi cumhurbaşkanı seçiliyor.

Normal şartlarda en geç 8 Ağustos'ta yapılması gereken seçim, görev başında bir meclis bulunmadığı için ertelenmişti.

Anayasaya göre, parlamento seçimlerinden bir ay sonra ya da cumhurbaşkanının görev süresinin bitiminden bir ay önce yapılması gereken seçim, görevde bir meclis bulunmadığı zaman ertelenebiliyor.