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Pakistan'da patlama: 2 ölü, 18 yaralı

Pakistan'da bir hastane yakınlarında bombalı saldırı meydana geldi.

  • star.com.tr
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Pakistan Peşaver'de bombalı saldırı meydana geldi. Bis hastanenin yakınında meydana gelen bombalı saldırı sonucu iki kişi öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.  
 
Yerel haber kanallarının verdiği bilgiye göre Pakistan ana muhalefet partisi lideri İmran Khan'ın hastaneyi ziyareti öncesinde patlama meydana geldi.

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