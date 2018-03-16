Pakistan'da patlamada 7 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı

Afganistan sınırındaki Belucistan eyaletinde yer alan Killah Seyfullah kenti emniyet müdürü Muhammed Yusuf, dün gece Taliban'a desteğiyle tanınan Habibullah Khan'ın evinde bir araca patlayıcı yüklenirken patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlamada aynı aileden 7 kişinin öldüğünü, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını kaydeden Yusuf, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Polis memuru Muhammed Eslem de, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve kurtarma görevlilerinin tamamen yıkılan evin enkazından halen ceset parçaları çıkardığını aktardı.