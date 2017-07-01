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Pakistan’da petrol tankeri faciasında ağır bilanço: 190 ölü

Pakistan'da petrol tankerinin devrilerek alev alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a çıktı.

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Yetkililer, Bahavalpur kenti yakınlarında 25 Haziran'da meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 190'a çıktığını bildirdi.

Yaralıların çoğunun durumunun kritik olmasından dolayı ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Kazanın aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği açıklanmıştı. Çevre köylerden çok sayıda kişi devrilen tankerden sızan petrolden alabilmek için akın etmiş, tankerin yanmaya başlaması sonucu alevler içinde kalmıştı.

Görgü tanıkları, yangının köylülerden birinin sigarasını yakmasıyla başladığını aktarmıştı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında 6 otomobil ve 12 motosiklet de kullanılamaz hale gelmişti.

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