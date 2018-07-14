Pakistan’da seçim mitingine intihar saldırısında 132 kişi öldü

Belucsitan’ın eyaletinin bölge başkenti Kuetta’nın 35 kilometre güneyindeki Dringarh’ta bir intihar bombacısının Belucistan Avami Partisinin mitingini hedef aldığı ve an az 128 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Hastane görevlisi Ali Merdan, Kuetta’da Hastanesine an az 73 cesedin geldiğini söyledi. Mastung Navab Ghaus Baksh Hastanesinden resmi görevli Kayım Laşari, 37 cesedin kendi hastanelerine getirildiğini söyledi. Kuetta’da bir askeri hastane olan Kuetta Bolan Tip Kopleksine ise 20 kişinin cesedinin getirildiği belirtildi. Diğer cesetlerin nereye götürüldüğü konusunda bir açıklama yapılmadı.

Eyalet hükümetinin İçişleri Bakanı Aga Ömer Bengulzai olayın bir intihar saldırısı olduğunu söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı belirtildi.

Bannu’da patlama

Polis, Pakistan’ın kuzeybatısındaki Bannu şehrindeki seçim mitingine yapılan diğer bir intihar saldırısında ise en az 4 kişinin öldüğünü 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Salı günü, ileri gelen politikacılardan Harun Bilur Peşaver de yaptığı bir seçim mitinginde uğradığı saldırıda öldürüldü. Olayda 20 kişinin öldüğü, 69 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Belucistan Avam Partisi’nin lideri Said Haşimi, Peşaver ve Bannu’da olanların ülkeyi demokrasi yolundan çıkarmak isteyen düşmanların işi olduğunu söyledi. Haşimi, seçim kampanyalarına yeniden başlamadan önce 3 gün yas ilan ettiklerini, güven kaygıları olsa bile kampanya sürecinin devam edeceğini söyledi.

Pakistan’da 2013 yılında yapılan 6 altı haftalık seçim kampanyasında da 158 kişinin öldüğü hatırlatıldı.

Pakistan Talibanı ile hükümet arasında 2007’den beri çatışmalar olduğuna dikkat çekildi.

Ülke genel seçimlere hazırlanırken intihar saldırılarının ülkede korkunun yükselmesine sebep olduğu kaydedildi. Pakistan’da 25 Temmuz'da genel seçimlerin yapılacağı bildirildi.