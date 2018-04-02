Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistan’da silahlı saldırı: 9 ölü

Pakistan’ın Ketta şehrinde bir motosikletli tarafından düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pakistan’ın Ketta şehrinde bu sabah bir motosikletli tarafından iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi. Pakistan güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, saldırgan ilk saldırıda 5 Müslüman'ı, ikinci saldırıda ise 4 Hristiyan'ı hedef aldı. Toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının kim tarafından ve ne sebeple gerçekleştirildiği belirsizliğini koruyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Atatürk Havalimanı´nda sarıklı şahsa çirkin saldırı

Atatürk Havalimanı´nda sarıklı şahsa çirkin saldırı

Vahşi doğanın en ölümcül karşılaşmaları

Vahşi doğanın en ölümcül karşılaşmaları

Yerin altından servet fışkırdı

Yerin altından servet fışkırdı

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA