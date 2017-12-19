Pakistan'dan ABD'ye İHA kurbanlarına tazminat talebi
Pakistan Senatosu, ABD'nin insansız hava aracı (İHA) saldırılarında hayatını kaybeden Pakistanlı siviller için Washington yönetiminin tazminat ödemesini talep eden önergeyi kabul etti.
- AA
Senatoda oy çokluğuyla kabul edilen önergede, merkezi hükümetten, ABD'nin İHA saldırılarındaki sivil kayıplar ve hasar için Washington yönetiminden tazminat talebinde bulunması istendi.
Senato, hükümetin önergenin kopyasını Birleşmiş Milletler, AB, Asya Parlamentoları Asamblesi gibi kurumlara göndererek ABD tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırılarının Pakistan'ın sosyal ve ekonomik hayatında neden olduğu olumsuz etkiye dikkat çekilmesini talep etti.
ABD'nin insansız hava aracı saldırılarını izleyen, merkezi Londra'da bulunan Araştırmacı Gazetecilik Örgütünün verilerine göre, ABD'nin 2004 yılından bu yana düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında 400'den fazla Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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