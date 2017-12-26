Pakistan-Hindistan gerilimi tırmanıyor

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim tırmanıyor. Yapılan açıklamaya göre Keşmir bölgesinde 3 Pakistan askeri, Hindistan tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Askerlerin Pazartesi günü Keşmir'deki Rawalakot'ta öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Hindistan ordusunun provakatif eylemlerle ateşkesi ihlal ettiği de vurgulandı.

Olayın, Pakistan'da casusluk yaptığı iddia edilen Hintli bir deniz subayının idam cezasını çarptırılması ile alakalı olabileceği tahmin ediliyor.

Gerginlik tırmanırken bölge halkı daha güvenli yerlere kaçıyor.