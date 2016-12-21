Vatikan Basın Sözcüsü Greg Burke, yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un Hristiyan aleminin kutsal Noel Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla Papalık Mali İşler Komisyonuna ait belgeleri sızdırmaktan hüküm giyen Monsenyör Lucio Valejo Balda'nın serbest bırakılması talimatı verdiğini bildirdi.

Burke, bugün hapishaneden tahliye edilecek Balda'nın, Papalık ile her türlü bağının kesileceğini ve geldiği yer olan İspanya'daki Astorga Episkoposluğuna döneceğini duyurdu.

Kamuoyunda, Vatikan'daki "ikinci köstebek skandalı" anlamına gelen "Vatileaks-2" adıyla bilinen olay hem Vatikan'a ait gizli belgelerin ifşa edilmesi hem de gazetecilerin yargılanması boyutuyla aylarca gündemdeki yerini korumuştu.

İtalya'da Kasım 2015'te satışa çıkan, gazeteciler Emiliano Fittipaldi'nin "Para Hırsı (Avarizia)" ve Gianluigi Nuzzi'nin "Haç Yolu (Via Crucis)" kitaplarının, "Papa'nın sırlarını açıkladığı" gerekçesiyle Papalık Mali İşler Komisyonuna ait gizli belgelerin sızdırılması ve yayımlanmasına yönelik Vatikan mahkemelerinde adli süreç başlatılmıştı.

Yargılama süreci geçen temmuz ayında sona ermişti. Yargılanan gazeteciler Fittipaldi ile Nuzzi ve komisyonun sivil üyelerinden Nicola Maio beraat etmiş, komisyon sekreteri Monsenyör Balda 18 ay, bir diğer sivil üye Francesca Chaouqui de ceza ertelemeli 10 ay hapse mahkum edilmişti.

Cezaevine konulan tek sanık olan Monsenyör Balda'nın cezası infaz edilirken yarı yarıya indirim yapılmıştı. Balda'nın mahkumiyeti, Papa'nın kararıyla tamamen ortadan kalktı ve serbest kaldı.

- Önceki Papa da kavasını affetmişti

Papa Franciscus, Monsenyör Balda'yı affederek, bir anlamda selefi Papa 16. Benediktus'un yolundan gitmiş oldu.

Vatikan'da son yıllarda görülen "köstebek skandalları"ndan ilkine denk gelen hadise ise Papa 16. Benediktus'un özel yazışmalarının kavasının evinde çıkması ve ardından bir kitapta yayımlanmasıyla gelişmişti.

Papa 16. Benediktus'un özel kavası iken evinde ona ait çok sayıda gizli yazışmayı bulundurmak ve bunları sızdırmakla suçlanan Paolo Gabriele, iki aya yakın bir süre hapishanede tutulmuş, ardından ev hapsine alınmıştı.

Gabriele'nin gazeteci Gianluigi Nuzzi'ye sızdırdığı belgeler, Nuzzi'nin yazdığı kitapta kitapta yayımlanmıştı.

Kararı Ekim 2012'de açıklanan davada, Papa'nın yazışmalarını sızdırmaktan suçlu bulunan Gabriele, ruhani liderin güvenini ihanete uğrattığı gerekçesiyle 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Papa 16. Benediktus, o dönem 46 yaşında, evli ve üç çocuk babası olan Gabriele'yi Noel Bayramı öncesi hapishanede ziyaret ederek affetmişti.