Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Papa'dan "Trump" açıklaması: Bekleyip görelim

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ABD Başkanı Donld Trump’ın uygulayacağı politikaları görene kadar herhangi bir açıklama yapmayacağını kaydederek, “Bekleyip görelim” dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Papa Francis, İspanyol El Pais gazetesine verdiği röportajında ABD’de Cuma günü resmen göreve başlayan Donld Trump’ın uygulayacağı politikaları görene kadar herhangi bir açıklama yapmayacağını ifade etti. Erken değerlendirme yapmaktan hoşlanmadığını bildiren Papa Francis, “Bekleyelim ve görelim. Nasıl hareket edeceğini, neler yapacağını göreceğiz ve ondan sonra bir fikrim olacak. Bir şeyin olma ihtimaline karşı önceden korkmak ya da sevinmek akıllıca değil” ifadelerini kullandı.
 
Papa, ayrıca Avrupalıları popülizm konusunda da uyardı.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Bu değişiklik rejim değil, sistem değişikliğidir

Erdoğan: Bu değişiklik rejim değil, sistem değişikliğidir

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA