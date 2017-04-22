Papua Yeni Gine'de 4.7 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Küresel Afet Uyarısı ve Koordinasyon Sistemi (GDACS) resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre Papua Yeni Gine yakınlarındaki Doğu Yeni Britanya eyaletinde 4.7 büyüklüğünoe deprem meydana geldi. Deprem yerin 35 kilometre altında meydana geldiği kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.