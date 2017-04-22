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Papua Yeni Gine'de 4.7 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Küresel Afet Uyarısı ve Koordinasyon Sistemi (GDACS) resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre Papua Yeni Gine yakınlarındaki Doğu Yeni Britanya eyaletinde 4.7 büyüklüğünoe deprem meydana geldi. Deprem yerin 35 kilometre altında meydana geldiği kaydedildi.

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