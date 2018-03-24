Papua Yeni Gine'de 6.8 büyüklüğünde deprem oldu

<p> ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre Papua Yeni Gine’nin Yeni Britanya eyaletindeki Rabaul kentine 176 kilometre uzaklığında 6.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Verilere göre depremin 67 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. </p>
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