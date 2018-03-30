Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem
Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde deprem oldu.
- AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Yeni Britanya Adası’ndaki Rabaul kentine 162 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 35 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından Papua Yeni Gine kıyalarında tsunami oluşabileceği uyarısında bulundu. Merkez, uyarıyı daha sonra kaldırdı.
Papua Yeni Gine'de şubat sonu ve mart başında meydana gelen depremlerde 125 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi evlerini kaybetmişti.
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