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Paraguay Kudüs kararından vazgeçti

Paraguay, Kudüs'e taşıma kararı aldığı elçiliğini Tel Aviv'e geri taşıyacak.

  • star.com.tr
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Paraguay Dışişleri Bakanı Eladio Loizaga ülkesinin Kudüs'e taşıdığı elçiliğini Tel Aviv'e geri taşıyacaklarını belirtti.
 
Paraguay 21 Mayıs'ta İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da katılımıyla Tel Aviv'deki elçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Böyle Paraguay, ABD ve Guatemala'dan sonra Kudüs'e elçiliğini taşıyan üçüncü ülke olmuştu.
 

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