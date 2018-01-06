Paris'in ortasında çadırlarda yaşayan sığınmacıların dramı gün geçtikçe ağırlaşıyor

Birçoğu ülkelerindeki savaştan kaçarak daha iyi bir yaşam umuduyla Fransa'nın başkenti Paris'e gelen sığınmacılar, sokaklara kurdukları çadırlarda açlık, parasızlık ve dondurucu soğukla mücadele ediyor.

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinde, 2016'da sığınmacıların kaldığı Jungle sığınmacı kampının yıkılmasıyla ortaya çıkan kamp yetersizliği yüzünden sığınmacılar için barınma sıkıntısı gün geçtikçe büyüyor.

Dünyanın en tehlikeli sığınmacı kampları arasında gösterilen, insan hakları ihlalleriyle adını sıkça duyuran ve yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen Jungle'ın yıkımının sokakta kalan sığınmacıların sayısı gittikçe artırdığı gözleniyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yaz aylarında, ülkeye sığınanların yüzde 40'ının kalacak yeri olmadığını ve mevcut 80 bin ev ve sığınağa 2 yıl içinde 12 bin 500 tane daha ekleneceğini açıklasa da sadece 2016'da Fransa'ya gelenlerin sayısı 85 bini buldu.

Paris'teki sığınmacıların çoğunluğunu Afganistan ile Pakistan'ın yanı sıra Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden gelenler oluşturuyor.

Sığınma başvurusu yapmak için aylarca bekliyorlar

Çadırlarını, sığınma başvuru merkezine çok yakın olması nedeniyle başkentteki St. Martin ve Porte de la Chapelle bölgesine kuran sığınmacılar, burada sabahın ilk ışıklarıyla yardım kuruluşları tarafından dağıtılan kahvaltıyı alabilmek için sıraya giriyor.

Sığınma başvurusu yapmak için aylardır kendilerine gün verilmesini bekleyenlerin, başvurularının ardından bir yere yerleştirileceklerinin garantisi ise bulunmuyor.

Kalacak yer temininde çocuklara, kadınlara ve ailelere öncelik tanınırken, bekar erkekler, sığınmacıların kalabildiği merkezlere en fazla 10 günlüğüne kabul ediliyor.

Küçük çadırlarda neredeyse istiflenmiş şekilde yaşayan sığınmacılar, kışın dondurucu soğuğunda hayatta kalabilmek için çadırlarının önünde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.