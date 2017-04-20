Paris'te silahlı saldırı: 2 polis öldü, 1 polis yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, bir polis ağır yaralandı. Polisle çatışmaya giren saldırgan, öldürüldü.



Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yönelik bir saldırı gerçekleşti.







Saldırıda bir polis hayatını kaybetti, bir polis ağır yaralandı. Fransa polisinin yaptığı açıklamada, "İki saldırgandan biri çatışmada öldürüldü" denildi. Diğer saldırganla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Cadde araç trafiğine kapatılırken, polis tarafından vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.







SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Paris'teki saldırı ile ilgili Fransa Terörle Mücadele Bürosu soruşturma başlattı. Fransa Devlet Başkanı Hollande saldırının ardından üst düzey yetkilileri olağanüstü toplantıya çağırdı.



TERÖR SALDIRISI MI?



Fransa polisinin yaptığı ilk açıklamada "Saldırı büyük ihtimalle terör eylemi" ifadesi kullanıldı. Polislerin bilinçli olarak hedef alındığının açık olduğunu söyleyen İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet ise, "Buna karşılık saldırının amacının ne olduğunu söyleyebilmek için şu an çok erken" dedi.



BÖLGEDEKİ TÜM METRO İSTASYONLARI KAPATILDI



Öte yandan bölgedeki bütün metro istasyonlarının kapatıldığı belirtildi. Paris Polis Sözcüsü Johanna Primevert AP'ye yaptığı açıklamada saldırganların Franklink Roosevelt metro istasyonunun yakınında bulunan ve bölgeyi koruyan polislere saldırdığını belirtti



GÖRGÜ TANIĞI: ARAÇTAN İNEN SALDIRGAN POLİSE ATEŞ AÇTI



Bir görgü tanığı verdiği ifadede "Kırmızı ışıkta duran araçtan inen bir saldırgan elindeki kalaşnikof tüfekle polise ateş açmaya başladı" dedi.



TURİSTLERE OTELLERİNE GERİ DÖNMESİ ÇAĞRISI YAPILDI



Arc de Triomphe ve Tuileries Gardens arasındaki bölge güvenlik araçlarınca kapatıldı. Turistlerin otellerine geri dönmesi çağrısı yapılıyor

ABD Başkanı Trump'tan Paris'teki saldırıya ilişkin ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Paris'te düzenlenen saldırıyla ilgili başsalığı mesajı yayınlayarak, "Başka bir terör saldırısı gibi görünüyor" dedi.