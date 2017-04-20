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Paris'te silahlı saldırı: 1 polis öldü, 1 polis yaralı

Paris'te düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis öldü, saldırgan öldürüldü.

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Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yönelik bir saldırı gerçekleştiği bildirildi.

BFM televizyonunun haberine göre, iki polisin ağır yaralandığı olayda saldırgan öldürüldü.

Cadde araç trafiğine kapatılırken, polis tarafından vatandaşların bölgeden uzak durması istendi. 

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