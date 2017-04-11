Paris'te şok edici olay! Gardiyanlarla polisler çatıştı
Avrupa'nın en büyük cezaevi olan Fleury-Merogis önünde, koşullarının iyileştirilmesi ve güvenlikleri için eyleme geçen gardiyanlara polis müdahale etti. Eylem çatışmaya döndü.
Başkent Paris dışında bulunan, Avrupa'nın en büyük cezaevi Fleury-Merogis önünde lastik yakıp barikat kuran ve içeriye girişleri bloke eden gardiyanlarla polis arasında çatışma çıktı.
Eyleme geçen gardiyanların sayısının 350'den fazla olduğu bildirildi. Eylemlerin nedeni, geçtiğimiz perşembe günü 6 gardiyanın saldırıya uğraması. Gardiyanlar hapishane içerisinde güvenliklerinin sağlanmadığını savunuyor.
Gardiyanlar ayrıca, 4200 mahkumun bulunduğu cezaevindeki mahkum sayısının azaltılmasını istiyor. Bu sayı, cezaevinin kapasitesinin yüzde 180'ine karşılık geliyor. Bu sayının karşılanması için 150 gardiyanın daha işe alınması gerekiyor.
Gardiyanların eylemi, önde gelen sendikalar tarafından da destekleniyor. Sendika temsilcileri, eylemin sabaha kadar süreceğini açıkladılar.
Eyleme geçen gardiyanlara yönelik polis şiddetli bir müdahalede bulundu.
Fransa'da polis şiddeti son haftalarda binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.