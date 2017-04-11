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Paris'te şok edici olay! Gardiyanlarla polisler çatıştı

Avrupa'nın en büyük cezaevi olan Fleury-Merogis önünde, koşullarının iyileştirilmesi ve güvenlikleri için eyleme geçen gardiyanlara polis müdahale etti. Eylem çatışmaya döndü.

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Başkent Paris dışında bulunan, Avrupa'nın en büyük cezaevi Fleury-Merogis önünde lastik yakıp barikat kuran ve içeriye girişleri bloke eden gardiyanlarla polis arasında çatışma çıktı.

​Eyleme geçen gardiyanların sayısının 350'den fazla olduğu bildirildi. Eylemlerin nedeni, geçtiğimiz perşembe günü 6 gardiyanın saldırıya uğraması. Gardiyanlar hapishane içerisinde güvenliklerinin sağlanmadığını savunuyor.

​Gardiyanlar ayrıca, 4200 mahkumun bulunduğu cezaevindeki mahkum sayısının azaltılmasını istiyor. Bu sayı, cezaevinin kapasitesinin yüzde 180'ine karşılık geliyor. Bu sayının karşılanması için 150 gardiyanın daha işe alınması gerekiyor.

​Gardiyanların eylemi, önde gelen sendikalar tarafından da destekleniyor. Sendika temsilcileri, eylemin sabaha kadar süreceğini açıkladılar.

​Eyleme geçen gardiyanlara yönelik polis şiddetli bir müdahalede bulundu.

Fransa'da polis şiddeti son haftalarda binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

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