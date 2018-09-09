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'Parlak Yıldız' adlı askeri tatbikat Mısır'da başladı

Mısır, ABD, Suudi Arabistan, Yunanistan, Ürdün, İngiltere, BAE, İtalya ve Fransa'nın katıldığı 'Parlak Yıldız 2018' adlı ortak askeri tatbikat Mısır'da başladı

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Mısır, ABD, Suudi Arabistan, Yunanistan, Ürdün, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Fransa'nın katıldığı "Parlak Yıldız 2018" adlı ortak askeri tatbikat Mısır'da başladı. 
 
Mısır'ın kuzeybatısındaki Muhammed Necib askeri üssünde başlayan ve 20 Eylül'e kadar sürecek tatbikata 9 ülkenin hava, kara ve deniz kuvvetleri unsurlarının yanı sıra gözlemci ülke sıfatıyla Lübnan, Ruanda, Irak, Pakistan, Hindistan, Kenya, Tanzanya, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çad, Cibuti, Mali, Güney Afrika, Nijer, Senegal ve Kanada katılıyor.
 
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel ile bir araya geldi. Askeri iş birliğinin güçlendirilmesi meselesinin ele alındığı görüşmede Votel, bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit eden meydan okumalarla mücadelenin, çabaların birleştirilmesini gerekli kıldığına işaret ederek askeri tatbikatın önemine dikkati çekti.
 
ABD ile Mısır arasında 1981 yılından itibaren 2 yılda bir yapılan askeri tatbikat, Mısır'da Hüsnü Mübarek'in halk ayaklanmasıyla devrilmesinin ardından ortaya çıkan siyasi karmaşa nedeniyle 2011'de iptal edilmiş, sonrasında ise geçen yıl yeniden düzenlenmeye başlamıştı.

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