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Pasifik ülkesi Tonga´da 6.1 büyüklüğünde deprem

Fiji Adaları´nın güneyindeki Pasifik ülkesi Tonga´da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

  • DHA
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ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre, Tonga´nın başkenti Nuku´alofa´ya 440 kilometre uzaklığında 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Verile göre sabah saatlerinde gerçekleşen depremin 83 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

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