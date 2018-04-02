Pasifik ülkesi Tonga´da 6.1 büyüklüğünde deprem

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre, Tonga´nın başkenti Nuku´alofa´ya 440 kilometre uzaklığında 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Verile göre sabah saatlerinde gerçekleşen depremin 83 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.