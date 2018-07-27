Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye'ye çağrı: Önşartsız hazırız
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yle ön koşullar olmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını belirtti.
El Cezire televizyonuna konuşan Paşinyan, "Ermenistan ile sınırları kapatan Türkiye. Bizim taraftan sınır her zaman açık. Türkiye, sınırları açma kararını almalı. Ermenistan, Türkiye'yle önkoşulsuz olarak diplomatik ilişkileri kurmaya hazır" diye açıklama yaptı.
"YAPICI OLMAYA HAZIRIZ"
Ermenistan'ın tüm bölgesel sorunların barışçıl araçlar ve müzakereler yoluyla çözümüne bağlı olduğunu söyleyen Paşinyan, "Bölgenin daha güvenli, barışçıl ve müreffeh olması için yapıcı olmaya hazırız" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.