Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye'ye çağrı: Önşartsız hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yle ön koşullar olmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

El Cezire televizyonuna konuşan Paşinyan, "Ermenistan ile sınırları kapatan Türkiye. Bizim taraftan sınır her zaman açık. Türkiye, sınırları açma kararını almalı. Ermenistan, Türkiye'yle önkoşulsuz olarak diplomatik ilişkileri kurmaya hazır" diye açıklama yaptı.

"YAPICI OLMAYA HAZIRIZ"

Ermenistan'ın tüm bölgesel sorunların barışçıl araçlar ve müzakereler yoluyla çözümüne bağlı olduğunu söyleyen Paşinyan, "Bölgenin daha güvenli, barışçıl ve müreffeh olması için yapıcı olmaya hazırız" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanlı Ay Tutulması bu akşam

Kanlı Ay Tutulması bu akşam

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA