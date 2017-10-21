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PayFort'un araştırmasına göre BAE vatandaşlarının yarısı borç batağında

Petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katma Değer Vergisi'ni arttıracak olması ülkede paniğe neden oldu.

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2018 yılında arttırılması beklenen Katma Değer Vergisi'nin elmas sanayi, inşaat endüstrisi ve bazı ticaret faaliyetlerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.
 
Kısa bir süre önce Arap ülkelerindeki kişisel borçlarla ilgili yayınlanan PayFort araştırmasına göre ise BAE sakinlerinin yarısı borç batağında.
 
Yemen ve Libya'da Suudi Arabistan'la birlikte askeri faaliyetler yürüten BAE giderlerinin artmasının ardından tütün ve alkollü ürünlerde %100 oranında karbonatlı içeceklerde de %50 oranında vergi arttırımına gitmişti.
 
Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Sultan Mansur vergilerle ilk yılda 3.2 milyar dolar, ikinci yılında ise 5.4 milyar dolan kazanmayı beklediklerini açıklamıştı.
 
PayFort'un araştırmasına göre ise BAE sakinlerinin %46,7'si yani 4,3 milyon kişi borç batağında,  %12,8'i ise canlı harcamalar için parası olmadığından kredi talebinde bulunuyor.

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