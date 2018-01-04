Pehlevi Hanedanı'nın son temsilcisi, ABD'den yardım istedi

İran'da yaşanan olayların bitip bitmediği noktasındaki tartışmalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta perşembe günü başlayan protestolar bir hafta içerisinde rejim karşıtı bir eyleme dönüşürken, sokaklarda lehine slogan atılan Rıza Pehlevi de, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD FİRMALARI DESTEK VERMELİ"

ABD'de yaşamını sürdüren Pehlevi, konuya ilişkin, Reuters'a demeç verdi. İran'da yaşanan sosyal medya ambargosu ve internet kesintilerine ilişkin ABD'li teknoloji firmalarına çağrıda bulunan Pehlevi, "halk desteklenmeli, iletişim konusundaki problemler ABD'li firmalarca çözülerek protestolar teşvik edilmeli" dedi.

Pehlevi'nin bu sözleri ABD'ye "darbe" için bir destek talebi olarak yorumlanırken, Pehlevi de bu konu hakkında üstü kapalı yorum yapmak yerine niyetini açıkça beyan etti.

"TRUMP'IN ADIMLARI BAŞARILI"

Pehlevi son zamanlarda attığı Tweet'ler ile tartışma konusu olan Trump için de olumlu yorumlar yaptı. Pehlevi, İranlıların "kendi kaderlerini kendi iradelerine göre belirlemek" istemekte haklı olduklarını belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesinin de bu uğurdaki çabalarının çok başarılı olduğunu belirtti.

RUHANİ'YE SERT ÇAĞRI

Pehlevi, değerlendirmelerini, Cumhurbaşkanı Ruhani ile tamamladı. Ruhani'yi iki yüzlülük ile suçlayan Pehlevi, kameralar karşısında eylemcilere ılımlı mesaj verip hiçbir şey yapmamakla suçladı. "Konuşmalardan, vaatlerden ve boş sözlerden çok, somut adımlara ihtiyacımız var." diyerek eylemcilerin taleplerinin kulak ardı edilmemesi çağrısında bulundu. [Kaynak: Sabah]