Pekin-Washington hattında intikam sesleri
Başkan seçildiği günden bu yana attığı her adımla Çin ile ilişkilerini geren ABD başkanı Trump’a Pekin’den cevap geldi. ÇKP’nin yayın organında yeni Başkana Pekin yönetiminin intikam alabileceği uyarısı yapıldı.
Seçim kampanyası boyunca serbest piyasada haksız rekabet hilelerine başvurduğu için Çin’e karşı hem ABD’de hem de Dünya Ticaret Örgütü’nde dava açacağını söyleyen Donald Trump’ın ABD’nin yeni Başkanı seçilmesinin ardından Pekin-Washington arasındaki gerginlik sürüyor. Tayvan Devlet Başkanı ile Trump’ın telefon görüşmesi gerçekleştirmesiyle başlayan, Çin ordusuna ait uçak gemisinin Pasifik’in batısına hareket etmesi ve Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi’nde araştırma yapan ABD donanmasına ait iki insansız deniz aracına el koymasıyla büyüyen krizde şimdi de ‘intikam’ sesleri yükselmeye başladı. Çin, Beyaz Saray’ın yeni sahibinin ‘Tek Çin Politikası’nı reddetmesi halinde Pekin yönetiminin intikam alabileceği uyarısı yaptı. Pekin yönetiminin kontrolündeki Global Times gazetesinde yayımlanan başyazıda, Tek Çin Politikası’nın kaprisli bir istekten ibaret olmadığı vurgulandı.
‘PAZARLIK KONUSU DEĞİL’
Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) yayın organı olarak bilinen gazetede ABD liderlerinin iki ülke ilişkilerinin istikrarı için Pasifik’teki mevcut düzene saygı göstermesi gerektiği belirtildi. Söz konusu politikanın pazarlık konusu edilemeyeceğinin altının çizildiği yazıda, Trump’ın agresif tutumuna devam etmesi durumunda Çin halkının devletinden intikam talep edeceği uyarısında bulunuldu. Yazının Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’in Güney Amerika turuna çıkmasının ardından yayımlanması dikkat çekti. Tsai’nin ülkeler arasında aktarma yaparken ABD’nin San Francisco ve Houston şehirlerine uğrayacağı kaydedilmişti. Tayvan liderinin, Amerika’da Trump veya onun geçiş ekibinden herhangi bir yetkiliyle görüşüp görüşmeyeceği tartışma konusu olmuştu.
Obama’dan aile şirketi uyarısı
Barack Obama, seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump’a ABD kurumlarına saygı duyması gerektiğini hatırlattı. ABD merkezli ABC haber kanalına konuşan Obama, Trump’ın Beyaz Saray’ı aile şirketi yönetir gibi idare edemeyeceğini söyledi. Kampanya yürütmek ve ülkeyi yönetmenin farklı şeyler olduğunu ifade eden Obama, “Küresel sermaye ve piyasalar, dünyanın dört bir yanından insanlar, Trump’ın söylediklerini son derece ciddiye alıyor” ifadelerini kullandı.
Gerginlik telefonla başladı
Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ABD seçimlerini kazanan Donald Trump’ı arayarak tebrik etmişti. Çinli yetkililer, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump’ın geçen ay diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan lideriyle doğrudan telefon görüşmesi yapmasına tepki göstermişti. Trump ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Tayvan lideriyle telefon görüşmesini savunarak “ABD, Tayvan’a milyarlarca dolarlık askeri mühimmat satmasına rağmen Tayvan liderinin tebrik telefonunu kabul etmememin gerekmesi ne kadar ilginç” ifadelerini kullanmıştı.
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