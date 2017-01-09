Pekin-Washington hattında intikam sesleri

Seçim kampanyası boyunca serbest piyasada haksız rekabet hilelerine başvurduğu için Çin’e karşı hem ABD’de hem de Dünya Ticaret Örgütü’nde dava açacağını söyleyen Donald Trump’ın ABD’nin yeni Başkanı seçilmesinin ardından Pekin-Washington arasındaki gerginlik sürüyor. Tayvan Devlet Başkanı ile Trump’ın telefon görüşmesi gerçekleştirmesiyle başlayan, Çin ordusuna ait uçak gemisinin Pasifik’in batısına hareket etmesi ve Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi’nde araştırma yapan ABD donanmasına ait iki insansız deniz aracına el koymasıyla büyüyen krizde şimdi de ‘intikam’ sesleri yükselmeye başladı. Çin, Beyaz Saray’ın yeni sahibinin ‘Tek Çin Politikası’nı reddetmesi halinde Pekin yönetiminin intikam alabileceği uyarısı yaptı. Pekin yönetiminin kontrolündeki Global Times gazetesinde yayımlanan başyazıda, Tek Çin Politikası’nın kaprisli bir istekten ibaret olmadığı vurgulandı.

‘PAZARLIK KONUSU DEĞİL’

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) yayın organı olarak bilinen gazetede ABD liderlerinin iki ülke ilişkilerinin istikrarı için Pasifik’teki mevcut düzene saygı göstermesi gerektiği belirtildi. Söz konusu politikanın pazarlık konusu edilemeyeceğinin altının çizildiği yazıda, Trump’ın agresif tutumuna devam etmesi durumunda Çin halkının devletinden intikam talep edeceği uyarısında bulunuldu. Yazının Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’in Güney Amerika turuna çıkmasının ardından yayımlanması dikkat çekti. Tsai’nin ülkeler arasında aktarma yaparken ABD’nin San Francisco ve Houston şehirlerine uğrayacağı kaydedilmişti. Tayvan liderinin, Amerika’da Trump veya onun geçiş ekibinden herhangi bir yetkiliyle görüşüp görüşmeyeceği tartışma konusu olmuştu.