Pence'den AB'ye ültimatom: İran'la anlaşmaya bağlı kalırsanız bizden değilsiniz

ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasında önemli rol oynayan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kudüs'te Reuters'e verdiği özel mülakatta, Trump yönetimi ile İsrail hükümetinin karşı çıktığı İran'la nükleer anlaşmaya desteği kesmeleri için Avrupalılara ültimatom verdi. Pence, ''Avrupa topluluğu ABD'yi mi destekleyeceği yoksa derinden kusurlu anlaşmaya bağlı kalmaya devam mı edeceği konusunda karar vermeli'' dedi.

5+1'İN ESERİ

2015'te Barack Obama'nın başkanlığındaki ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya'nın (BMGK'nin 5 daimi üyesi + 1) İran ile vardığı nükleer anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından da onaylandığından uluslararası bağlayıcılığı var. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çıkmakta ısrar ediyor. Pence de pazartesi günü İsrail meclisi Knesset'e hitabında 'felaket' diye söz ettiği anlaşmaya bundan sonra Trump yönetiminin onay vermeyeceğini belirtti.

'OLMAYAN OYUM NETANYAHU'YA'

İsrail ziyaretinde İsrail siyasetine de müdahil olan ABD Başkan Yardımcısı, diplomatik teamüllere aykırı şekilde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesi gerektiğini savundu. Reuters'in ''Netanyahu'nun yeniden seçilmesini ister misiniz'' sorusunu ''Kendisinin çok güçlü bir destekçisiyim, ama İsrail'de oy verme hakkım yok'' diye yanıtlayan Pence, ABD yönetiminin üzerinde çalıştığı barış görüşmelerinin yeniden başlamasının ise 'Filistin tarafının masaya geri dönmesime bağlı olduğunu' savundu.

Kaynak: Sputnik