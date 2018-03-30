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Pentagon: Hindistan’ın S-400 alımı, egemen bir ülkenin kararı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Dana White, Hindistan’ın olası S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili yorum yapmayacaklarını, zira bunun egemen bir ülkenin kararı olduğunu belirtti.

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White, Pentagon’daki basın brifinginde, “Bu bağımsız bir karar ve Hindistan kendisi karar vermeli” dedi.

S-400 alımıyla ilgili olarak Hindistan’a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna yanıt vermeyi reddeden Whinte, bu tür tedbirleri duyurmayacaklarını dile getirdi.

Ancak şunu hatırlatmak gerekir ki, ABD’nin Türkiye’nin S-400 alımına yönelik tutumu bu denli tarafsız değildi.

Daha önce bir grup Demokrat partili senatörün, ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderdikleri mektupta, S-400’leri alma planıyla ilgili olarak Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiğini belirtmişlerdi. Bu alıma karşı tedbir olarak Türkiye’ye F-35 savaş uçakları sevkiyatının yasaklanması değerlendiriliyor. (Sputnik)

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