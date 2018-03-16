Pentagon, Irak'ta düşen helikopterdeki 7 ABD askerinin öldüğünü duyurdu
Pentagon, Irak'ın batısında düşen uçaktaki 7 ABD askerinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğünü duyurdu.
AA'nın haberine göre Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından yapılan açıklamada, "ABD askerlerini taşıyan bir ABD helikopteri Irak'ın batısında düştü. Arama kurtarma ekibi olay yerinde müdahale ediyor." ifadelerine yer verildi.
Konuyla ilgili başka detay verilmeyen açıklamada, soruşturmanın derhal başlatılacağı ifade edildi.
Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta düşen helikopterde 7 ABD askerinin bulunduğunu belirtti.
Helikopterin düşüş nedeninin henüz net olmadığını aktaran yetkili, ilerleyen saatlerde detaylı bilgi verileceğini kaydetti.
Habertürk'te yer alan habere göre ise Pentagon, yaptığı açıklamada Irak'ın batısında düşen uçaktaki 7 ABD askerinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.
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