Pentagon, Suriye'ye kara gücü göndermeyi planlıyor
ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'ye kara gücü göndermeyi planladıklarını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), DEAŞ'la mücadele kapsamında, Suriye'ye kara gücü göndermeyi planadıklarını açıkladı.
CNN International'a demeç veren Pentagon yetkilileri, "Kara kuvvetlerinin, Suriye'de belli bir süre görev yapması muhtemeldir" ifadelerini kullandı. Savunma Bakanlığı'na bağlı yetkili, son kararın Trump'a ait olduğunu belirtti.
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