Pentagon: Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. (Askeri seçenek) kesinlikle değerlendirdiğimiz bir şey

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD Başkanı Donald Trump’a, Suriye’de abluka altındaki Duma kasabasında Esed rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya cevap vermek üzere bir dizi askeri seçenek sunacağı bildirildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un Trump’a çeşitli seçenekler sunduğunu, ancak bunların detayları hakkında bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.

Amerikan ordusunun söz konusu kimyasal saldırıyı nasıl değerlendirdiğine ve bunun askeri bir cevabının olması gerekip gerekmediğine ilişkin bir soru üzerine Ryder, “Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. (Askeri seçenek) kesinlikle değerlendirdiğimiz bir şey.” ifadesini kullandı.

Albay Ryder şunları kaydetti:

“Bir cevap vereceksek bunun hangi seçeneklerden oluşacağı hakkında konuşmayacağım. Görevimiz Başkana seçenekler sunmak. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkana sunuyoruz.”

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon da ABD ordusunun Trump’a esneklik sağlamak üzere birçok seçenek sunacağını belirtti.

Pahon, “Bazıları askeri, bazıları diplomatik olmak üzere birçok seçeneğimiz masada şu anda, ancak Başkan karar vermeden bunları konuşamam.” dedi.

Kuvvet komutanları Washington’da

ABD ordusunun kuvvet komutanlarının da bu akşam Beyaz Saray’daki ulusal güvenlik toplantısına katılmak üzere Washington’da olduğu bildirildi.

Trump’ın kabine toplantısı sırasında 78 kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırıya cevap vermek üzere 24 ile 48 saat içerisinde büyük bir karara varacağını ifade etmesi, ABD’nin Suriye rejimine karşı bir saldırı yapılacağı yorumlarına neden oldu.

Diğer taraftan Trump’ın başta Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülke lideri ile görüşmesi ABD’nin böyle bir saldırıyı tek başına yapmayacağı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

ABD'ye ait destroyerin Kıbrıs’tan hareket etmesi tartışmalara neden oldu

Öte yandan ABD donanmasına ait USS Donald Cook adlı "Aleigh Burke" sınıfı destroyer gemisinin Kıbrıs Rum Kesimi’nin Larnaka Limanı'ndan ayrılması tartışmalara yol açtı.

Bazı haber kanalları destroyerin Suriye karasularına yaklaştığını öne sürdü.

Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyerinin, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldiği iddia edildi.

Rus uçaklarının gemiyi dört defa alçak uçuş ile taciz ettiği de iddialar arasında yer alıyor.

ABD Donanmasından ise geminin Larnaka’dan ayrıldıktan sonra nereye gittiğine ilişkin sorular yanıtsız bırakıldı.

Donanmadan, USS Donald Cook gemisinin Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarınca taciz edildiğine ilişkin iddialar da yalanlandı.

Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü. Saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin konuyla ilgili acil toplantıya çağrıldığı açıklanmıştı.