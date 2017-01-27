Pentagon, Trump’ın DEAŞ ile ilgili taleplerine hazırlıklı

Trump'ın DEAŞ ile mücadeleyi hızlandırmak için Pentagon'dan yeni planlar talep edeceği iddiası, başkent Washington'ın ana gündem maddeleri arasındaki yerini koruyor.

Cuma günü başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in yemin töreni için Pentagon’a yapacağı ziyaret sırasında askeri yetkililerinden, "DEAŞ ile mücadelenin kapsamını genişletecek bir plan" hazırlamalarını talep edeceği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Trump’ın iddia edildiği üzere DEAŞ ile mücadele konusunda talepleri olacağını beklediklerini ve Amerikan generallerinin bu konuda hazırlıklı olduğunu söyledi.

Pentagon "hazırlıklıyım" diyor

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Generallerimiz DEAŞ’la mücadeleyi hızlandırmak konusunda bir talep olacağını tahmin ediyorlar ve her operasyon için olduğu gibi bu operasyon için de birçok seçenek sunan onlarca plan hazırlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Özel Kuvvetlerin sayısı artırılabilir

Savunma Bakanlığının da potansiyel bir plan hazırladığını iddia eden bazı medya organları, Pentagon'un bölgede Amerikan Özel Kuvvetlerinin sayısının artırılmasını, ABD’nin Irak ve Suriye’deki kara birliklerinin üst sınırını yükseltilmesini ve daha hızlı karar almaları için sahadaki komutanların yetkilerinin artırılmasını talep ettiğini iddia etmişti.