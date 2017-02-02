Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pentagon: Trump’ın vize yasağından ABD operasyonlarına destek verenler muaf olacak

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Trump’ın vize kısıtlaması ve ülkeye giriş yasağı uyguladığı ülkelerde Amerikan operasyonlarına destek veren kişilerin 'Özel Göçmen' vizesine tabi tutularak ülkeye girişlerinin kolaylaştırılacağını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), başta Irak olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump’ın vize kısıtlaması ve ülkeye giriş yasağı uyguladığı ülkelerde Amerikan operasyonlarına destek veren kişilerin "Özel Göçmen" vizesine tabi tutularak ülkeye girişlerinin kolaylaştırılacağını açıkladı.

Beyaz Saray’ın hafta sonu Savunma Bakanlığına Irak özelinde söz konusu kişilerin listelerinin hazırlanmasını talep ettiğini hatırlatan Pentagon sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, talebin yapılan yardım ekseninde kategorize edildiğini söyledi.

Davis, bu kolaylıktan yararlanabilecek kişi sayısı konusunda bir rakam vermekten kaçınırken, istenilen değerlendirmenin aynı şekilde Trump’ın vize kısıtlaması listesinde yer alan Yemen, Sudan, Suriye, Libya ve Somali'yi de kapsayacak şekilde yapıldığını aktardı.

Pentagonun bu konunun her aşamasında Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlığı ile çalışacağını aktaran Davis, şunları kaydetti:

"ABD hükümetinin Iraklı özel göçmen vizesi sahiplerinin ülkeye girişine izin vermesinden memnuniyet duyduk. Amerikan elçilik ve konsoloslukları durumu özel göçmen vizesi almaya uygun olan kişilere bu vizeyi vermeye devam edecektir.”

Sözcü, ABD operasyonlarına yardım eden şahısların ailelerinin de bu muafiyetten faydalanıp faydalanmayacağını değerlendirdiklerini ifade etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Defne Joy Foster’ın annesi: Kızımın ölümüne onlar sebep oldu

Defne Joy Foster’ın annesi: Kızımın ölümüne onlar sebep oldu

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA