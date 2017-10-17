Pentagon: Yemen'de onlarca DEAŞ militanı öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, "ABD kuvvetlerinin 16 Ekim'de Yemen'in El-Beyda ilinde DEAŞ'a ait iki eğitim kampına yönelik düzenlediği saldırıda onlarca DEAŞ mensubu öldürüldü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, DEAŞ'ın söz konusu kamplarda militanlara AK-47, roketatar, makineli tüfek ve dayanıklılık eğitimi verdiği ileri sürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Yemen'in güç boşluğu olan bölgelerini ABD ve dünyadaki müttefiklerine yönelik saldırıları planlamak, yönlendirmek, kışkırtmak, bu saldırılar için kaynak ve istihdam sağlamak için kullandığı belirtilen açıklamada, "Yemen yıllardır terör örgütleri için istihdam eğitim ve geçiş merkezi olmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin, Yemen hükümetinin El Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki kollarına yönelik operasyonlarını desteklediği bildirilen açıklamada, son saldırının DEAŞ'ın Yemen'de saldırı planlama, ülkedeki örgüt liderleri arasındaki ağ ve serbest dolaşım imkanlarına darbe vurduğu ifade edildi.