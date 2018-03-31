Pentagon’da gizli harekat toplantısı

Wall Street Journal’dan Nancy Youssef’in bildirdiğine göre, ABD Savunma Bakanlığı dün gece Trump kabinesin ve Cumhuriyetçi partiden 4 ismi ağırladı. Adalet Bakanı Jeff Sessions, CIA Direktörlüğü’nden Dışişleri Bakanlığı’na atanan Mike Pompeo, Savunma Bakanı Jim Mattis ve Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu üyesi Cumhuriyetçi Parti’den Lindsey Graham’ın bir araya geldiği toplantıda, Washington yönetiminin yeni askeri harekatının masaya yatırıldığı öne sürüldü. Pentagon’un gizlediği görüşmeye dair hiçbir açıklama yapılmazken, Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın toplantıda yer alamaması dikkat çekti. Askeri zirvenin askeri harekat planı da dahil İran’a karşı atılacak adımlar için toplandığı iddia edilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ABD Başkanı’nın Mayıs ayındaki randevusunun da gündeme geldiği iddia edildi.