Pentagon'dan açıklama: Suriye'de sınır gücü ordusu kurulmayacak

Pentagon'dan yeni bir açıklama geldi. ABD Suriye sınırında terör ordusu kurmaktan vazgeçerek geri adım attı. Pentagon'dan yapılan açıklamada 'Suriye'de sınır gücü kurulmayacak, terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız' ifadeleri yer aldı

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan basın açıklamasına göre ana omurgasını PKK bağlantılı PYD/YPG'nin oluşturduğu SDG güçlerinden yeni bir "ordu" ya da konvansiyonel anlamda bir "sınır muhafız" gücü oluşturulmayacak.

Kaynak: Reuters