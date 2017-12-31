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Pentagon’dan Esad’a uyarı

Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın yenildiğine bir türlü ikna olmayarak bir diğer terör örgütü PKK/PYD’ye desteğini sürdüren ABD, rejimle pazarlığa başladı.

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Savunma Bakanı Jim Mattis, Esad’ı PYD’ye karşı operasyon düzenlememesi konusunda uyarak “Bu bir hata olur” dedi. Washington ile Moskova arasındaki çatışmasızlık hattında her şeyin yolunda olduğu belirten Mattis, diyalogun hiç kesilmediğini kaydetti ve “Bizim arayıp da onların açmadığı, onların arayıp da bizim açmadığımız bir zaman hiç olmadı” ifadelerini kullandı. 

PAZARLIK BAŞLADI

Hattın ötesine geçen DEAŞ’lıların rejim milisleri tarafından yakalanacağını vurgulayan Mattis, hükümet kontrolündeki bölgelere geçmeyecekleri konusunda teminat verdi. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, geçen hafta bundan sonra rejimin denetimindeki bölgelerde operasyon yapmayacaklarını duyurmuştu. Pentagon’un bölgedeki adımları Esad’lı geçiş için pazarlık olarak değerlendiriliyor.

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