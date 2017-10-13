Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pentagon: İran yönetimine baskı uygulamak için bölgedeki müttefiklerle birlikte hareket edeceğiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İran yönetimine baskı uygulamak için bölgedeki müttefiklerle birlikte hareket edecekleri alanları tespit etmek için çalışma yürüttüğünü açıkladı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün İran'ın istikrarsızlığa yol açan faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir strateji açıkladığını hatırlattı.

"Bu stratejiye katkı sağlamak üzere Savunma Bakanlığı bölgedeki tüm güvenlik işbirliği faaliyetleri, kuvvet konumları ve planlarını gözden geçirmekte." ifadelerini kullanan Galloway, "İran rejimine baskı uygulamak, istikrarsızlığa yol açan etkilerini ortadan kaldırmak ve özellikle de terör gruplarına ve militanlara verdiği destek başta olmak üzere saldırgan güç arayışlarını sınırlandırmak için müttefiklerimizle çalışabileceğimiz yeni alanlar belirliyoruz." şeklinde konuştu

Bibaşı Galloway, ABD’nin ayrıca İran’ın balistik füze geliştirme çalışmaları, terör gruplarına destek vermesi, Suriye rejimine destek vermesi ve İsrail’e düşmanlığının yanı sıra siber saldırı girişimleri, Basra Körfezi'nde serbest dolaşımı tehdit etmesi ile insan hakları ihlalleri konusunda bölgedeki müttefiklerle birlikte çalışacağını kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Askerimiz Kuzey Suriye’ye girdi

Askerimiz Kuzey Suriye’ye girdi

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA