ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon: Münbiç'te ortak devriyeler için eğitimler yakında başlayacak

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlenen basın brifingine telekonferans yoluyla bağlanan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanlarından Felix Gedney, Münbiç'teki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Münbiç'teki sürecin planlandığı gibi devam ettiğini anlatan Gedney, "Türk güçleri, Münbiç sınırındaki bağımsız koordineli devriyelerine devam ediyorlar ve bu devriyeler oldukça başarılı geçiyor." dedi.

"Hazır olduğumuzda ortak devriyeleri uygulamaya geçeceğiz"

Münbiç'teki devriyelerin artık rutin hale geldiğini kaydeden Gedney, "Ortak devriyeler için eğitimler yakında başlayacak. Hazır olduğumuzda ve (devriyeler için) eğitimler yapıldığında ortak devriyeleri uygulamaya geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türk ve Amerikan birliklerinin, Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri uyarınca koordineli ancak bağımsız şekilde devriye faaliyetlerine başladığını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti. Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.