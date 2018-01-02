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Peres Filistin vatandaşlığına başvurmuş

İşgal devleti İsrail'in kurucu kadrosunun, Filistin vatandaşı olmak için başvurduğu ortaya çıktı. Nazilerden kaçan İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile birlikte birçok üst düzey Yahudi görevlinin, işgal rejimi devletleşmeden önce yaptığı başvurular yayımlandı.

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MyHeritage adlı internet sitesi ile İsrail Devlet Arşiv Dairesi’nin işbirliğiyle açığa çıkan belgelere göre İngiltere mandası altında bulunan Filistin’e 1937 ile 1947 arasındaki 10 yıllık dönemde 67 bin vatandaşlık başvurusu yapıldı. Başvuru zamanında 20 yaşında olan Şimon Peres’in dosyasında ismini değiştirmek için kendi el yazısı ile verdiği dilekçede, tarım alanında çalıştığını belirtmiş. Peres, “Szymel Perski” olarak Lehçe yazılan isminin yanlış olduğu gerekçesiyle düzeltilmesini de istemiş. Belgelerde İsrail’in dördüncü Başbakanı Golda Meir de Filistin vatandaşlığı için başvuru yapan isimler arasında yer aldı. (Yenişafak)

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